Воришка-рецидивист в Омске разбил витрину и вытащил несколько смартфонов

Омич разбил окно в магазине и забрал несколько телефонов с витрины. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

О краже мобильных телефонов заявил в полицию бдительные дворники. Они заметили разбитое стекло в торговом павильоне на улице 3-й Красной звезды. Владелец магазинчика подошел позже и, осмотрев имущество, рассказал, что не хватает трех б/у телефонов.

Полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения и увидели одинокого человека, который убегал от магазина. Его личность удалось быстро установить, им оказался 40-летний омич, который ранее привлекался к ответственности за вовлечение подростков в кражи из магазинов. Выяснилось, что два телефона омич продал за 1000 рублей каждый, а один подарил сыну.

Как уточнили в пресс-службе полиции, на мужчину завели уголовное дело, а место нахождения двух проданных телефонов сейчас устанавливают.