Нефтепроводное предприятие провело учебно-тренировочное занятие на Оми

В ходе учебной тренировки были отработаны навыки персонала Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) по оперативному реагированию, локализации и ликвидаций последствий нештатных разливов нефтепродуктов на водной поверхности при наличии ледяного покрова.

Согласно сценарию УТЗ на подводном переходе МНПП Омск - Сокур было зафиксировано «падение давления». Транспортировка нефтепродуктов в условном режиме была остановлена. Прибывшая на место патрульная группа подтвердила факт «повреждения» нефтепродуктопровода.

Участники учебно-тренировочного занятия установили боновые заграждения на двух рубежах, развернули специализированное оборудование для локализации условного выхода нефтепродуктов и ликвидации его последствий. Кроме того, были отработаны дополнительные вводные по поиску и устранению неисправностей магистрального насосного агрегата, электропривода запорной арматуры и оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами. Специалисты эколого-аналитической лаборатории производили непрерывный мониторинг проб почвы, воды, атмосферного воздуха.

К участию в учении было привлечено 76 человек, использовалось 29 единиц специальной и вспомогательной техники. Использовано 310 погонных метров бонов, 4 нефтесборщика различной производительности и 5 емкостей для временного хранения нефтепродуктов.

Благодаря оперативным и слаженным действиям персонала задачи учебно-тренировочного занятия были решены в регламентные сроки. Наблюдательная комиссия отметила слаженность взаимодействия и четкость выполнения алгоритма необходимых операций в условиях нештатных ситуаций природного и техногенного характера.