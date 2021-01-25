В Омской области продолжает снижаться заболеваемость ковидом

Вероятно, уже в недалеком будущем можно начать с осторожностью говорить о выходе на плато второй волны коронавируса. Цифры суточного прироста заболеваемости продолжают медленно, но верно снижаться.

По данным областного минздрава на понедельник, 25 января, коронавирус выявлен у 199 человек. Это на 19 меньше, чем было днем ранее. При этом 180 из новых заразившихся лечатся дома.

Всего с начала пандемии в Омской области диагноз COVID-19 поставлен 36 163 пациентам. Выздоровели 22 911 человек – 87 за последние сутки. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 7 жителей нашего региона, и общее количество летальных случаев теперь составляет 1 059.

География новых случаев: Омск – 146, Тарский район – 18, Называевский район – 7, Шербакульский район – 6, Омский район – 5, Москаленский район – 3 и Исилькульский, Крутинский, Любинский, Русско-Полянский районы – по два новых пациента с коронавирусом. В Горьковском, Знаменском, Калачинском, Муромцевском, Нижнеомском и Усть-Ишимском районах – по одному новому случаю.