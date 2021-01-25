В мэрии объяснили, почему омичи не могли уехать в морозы на общественном транспорте

Омичи в морозное утро провели на остановке более получаса.

Накануне омичи, живущие в поселке Солнечный, пожаловались на работу общественного транспорта в морозы. Люди долго не могли дождаться транспорта и это происходило уже не в первый раз. Омичи отметили, что такая ситуация происходит довольно часто и от морозов не зависит.

В администрации услышали жалобы омичей и объяснили причины произошедшего. Выяснилось, что из-за морозов некоторые машины просто не завелись, поэтому и не вышли на линию. Перевозчику посоветовали тщательнее контролировать выход автобусов на линию

- В настоящее время для транспортного обслуживания жителей поселка Светлого запланирована работа автобусов маршрута № 31Н с интервалом движения в часы пик 8-9 минут. Дополнительно в период максимального пассажиропотока в будние дни организован заезд автобуса маршрута № 33 с временем отправления от ООТ "Пос. Светлый" в 06:42, и автобуса маршрута № 69 с временем отправления от ООТ "Пос. Светлый" в 07:29, - напомнили в пресс-службе дептранса.