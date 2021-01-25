Под надежной защитой

По распоряжению губернатора Омской области АО «Омск РТС» награждено переходящим вымпелом за успехи в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности по итогам 2020 года. Также за усердие при решении задач по развитию и совершенствованию мероприятий в области гражданской обороны, подготовке населения по вопросам безопасности жизнедеятельности и в связи с празднованием 88-й годовщины со дня образования гражданской обороны Российской федерации генеральному директору АО «Омск РТС» Владимиру Дмитриеву вручено благодарственное письмо Главного управления МЧС России по Омской области.

Кроме того, АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11» попали в тройки лидеров в городском и областном конкурсах защитных сооружений, каждая в своей группе. Так, АО «ТГК-11» заняло 1 место среди убежищ вместимостью свыше 600 человек. Конкурсная комиссия отметила убежище ТЭЦ-5, вручив компании переходящий кубок от правительства Омской области. В смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска 1 место заняла ТЭЦ-3. Компания получила диплом победителя от администрации города Омска. АО «Омск РТС» за содержание убежища на ТЭЦ-2 заняла 2 место по Омской области среди убежищ вместимостью до 150 человек

Обе компании уделяют особое внимание мероприятиям, направленным на предотвращение различных чрезвычайных ситуаций. На омских теплоэлектростанциях регулярно проводятся командно-штабные учения для оттачивания действий и усовершенствования навыков при ликвидации ЧС.