Выпрыгнула из окна, испугавшись огня: Следком занялся ЧП с гибелью девушки на пожаре в Омске

Все произошло здесь. Фото: СУ СК России по Омской области

Трагедией закончился сильный пожар, случившейся накануне, 24 января, в доме на улице 10 лет Октября. Ночью там загорелась квартира на пятом этаже.

В результате один человек погиб, еще несколько пострадали. Остальным жильцам удалось выбраться из задымленного дома – в том числе с помощью сотрудников МЧС.

– По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки в месте, где был расположен обогреватель. В результате происшествия скончалась 23-летняя девушка, которая выпрыгнула из окна 5 этажа до приезда сотрудников МЧС, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе проверки будет назначена пожарно-техническое исследование для установления точных причин пожара. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.