Омичка отсудила 800 тысяч за падение в автобусе

Пострадавшей пассажирке выплатят 800 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

Жительница Омска получила серьёзную травму во время поездки в троллейбусе. Женщина подавала кондуктору проездной, когда водитель резко тронулся с места. Пассажирка не удержалась и упала, сильно при этом разбившись.

Выйдя из больницы, она обратилась с иском о компенсации в суд. Там учли все обстоятельства дела, а также оценили степень вреда, который был причинен пострадавшей, и обязали транспортное предприятие выплатить ей 800 тысяч рублей.

Ответчик пылался обжаловать это решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.