Омичка перевела на «безопасные» счета почти 2 миллиона по просьбе мошенников

Омичка подарила мошенникам почти 2 миллиона рублей. Фото: Анастасия Осипова

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась мичка. Она попалась на стандартную уловку дистанционных мошенников.

Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и уговорили срочно обезопасить свои накопления. Для этого нужно было снять все деньги и перевести их на "безопасные" счета. кроме своих собственных средств омичка перевела туда и крупный кредит, который ее уговорили взять. Всего получилось более 1,9 миллионов рублей. Женщина поняла, что ее обманывают, когда мошенники позвонили снова и предложили новые кредиты.

Сейчас в полиции выясняют все подробности произошедшего и пытаются отследить маршруты движения денег. А омичам еще раз напоминают, что не стоит сразу доверять людям, которые по телефону представляются банковскими сотрудниками. Они легко могут оказаться мошенниками.