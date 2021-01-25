Заведующая омского детсада присвоила 800 тысяч и отделалась условным сроком

Женщина годами недоплачивала сотрудникам детсада. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В омском суде вынесли приговор экс-заведующей детского садика. Женщину обвиняли в хищении крупной суммы, выделенной из городского бюджета на нужды детского сада.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая четыре года с 2015 до 2019 года занимала должность заведующей в детском соду №262. В это время она присвоила 784 тысячи рублей, которые департамент образования выделял для дополнительных стимулирующих выплат воспитателям садика.

Часть похищенного омичка возместила добровольно, а оставшиеся 584 тысячи ее обязал выплатить суд. Также омичку приговорили к 1,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.