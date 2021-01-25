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Омский пенсионер ограбил соседа из-за одинаковых ключей от квартиры

Омич вынес из дома технику, пока соседа не было дома
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Соседа быстро удалось вычислить благодаря показаниям соседей.

Соседа быстро удалось вычислить благодаря показаниям соседей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 39-летний омич, который сообщил о таинственном исчезновении из закрытой квартиры телевизора и перфоратора. При этом все двери и окна были закрыты и не взломаны.

В ходе расследования полиция выяснила, что к краже мог быть причастен 60-летний ранее 5 раз судимый за кражи сосед пострадавшего по подъезду. Ранее они неоднократно распивали спиртное в квартире, откуда исчезли вещи. На допросе подозреваемый признался, что к краже его подтолкнуло неожиданное открытие: его ключи подошли к дверному замку соседу. Когда пенсионер узнал, что его не будет в городе с 9 по 21 января, то решил совершить кражу. В первый раз он вынес телевизор, который за 3 тысячи продал знакомому, а через несколько дней заглянул за перфоратором, который сдал в ломбард за 1,8 тысяч.

Теперь на пенсионера возбудили уголовное дело за кражу. Телевизор уже нашли и скоро вернут владельцу, а место нахождения перфоратора устанавливают.

Криминал