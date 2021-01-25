Появилось видео с моментом драки на матче «Ястребов» и «Медведей»

Сейчас за здоровьем хоккеиста наблюдают омские медики. Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

Накануне в Омске состоялся матч между молодежными командами "Омские Ястребы" и "Кузнецкие Медведи". Матч для нашей команды проходил удачно, команда выигрывала с большим преимуществом, но буквально за несколько минут до окончания матча между капитаном омской команды Тимофеем Давыдовым и нападающим "Медведей" Демидом Паничкиным завязалась драка после которой игрок гостей попал в больницу.

Появилось видео с моментом драки. Видно, что инициатором стал нападающий "Медведей", но омский хоккеист отреагировал жестко. Он повалил соперника на леди ударил головой. После этого Паничкин потерял сознание. Комментатор матча отметил, что такое поведение "не красит хоккеиста". Тимофей Давыдов уже принес извинения за произошедшее.