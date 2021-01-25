В Большеречье поймали еще одного извращенца, домогавшегося маленького ребенка

Подозреваемого задержали.

37-летнего Сергея С. застала за развращением 5-летней дочери мать девочки, раньше обычного вернувшаяся домой. Сожитель заставлял ее ребенка совершать действия с его половым органом.

Пришедшая в ужас мать обратилась к силовикам. Педофила уже задержали, его делом занимается Следственный комитет. На допросе он объяснил, что обставлял все как игру, чтобы девочка делала, что ему нужно. Это история длилась, как минимум с 11 по 18 января. Сейчас следователям известно об одном таким эпизоде.

Напомним, это второй случай за неделю с домогательствами взрослого мужчины к ребенку в Большеречье. Ранее «Комсомолка» писала об извращенеце, который напал на 10-летнюю ученицу прямо в школе.