После сильных морозов в Омск придут потепление и снегопады

Морозы отступят уже завтра. Фото: Олег УКЛАДОВ

Можно сказать, что с начала года в Омске не было по-настоящему теплых дней. Морозы довольно долго не отступали. На минувших выходных в городе и области наблюдали аномальных холода. В ночные часы температура опускалась ниже -40 градусов.

Сейчас синоптики прогнозируют резкое потепление. По данным Обь-Иртышского УГМС, уже через несколько дней температура повысится до -2 градусов. Также в начале недели ожидаются сильные снегопады.

По более долгосрочным прогнозам, относительно тепло будет всю вторую половину недели, столбик термометра не опустится ниже -10 днем и ниже -15 ночью.

Из-за приближения снегопадов ГИБДД прости омских водителей быть внимательнее на дорогах. Автолюбителей просят не совершить опасных маневров и внимательнее относиться к возможному появлению пешеходов.