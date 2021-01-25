«Перед домом стоит вода»: В Омске несколько дней не могли устранить порыв трубы

Порыв пообещали устранить в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в соцсетях омичи опубликовали пост с жалобами на то, что уже несколько дней к их домам на улице 17-я Линия подступает вода. Местные жители рассказали, что она прибывает так активно, что не успевает замерзнуть даже в морозы, но устранять неполадку никто не спешит.

- Пятые сутки по улице 17 линия в районе домов 47-53 льет из-под земли холодная вода. Вода прибывает. Из дома выйти возможности нет: во дворе и перед домом стоит вода. Не смотря на -36. Если не могут устранить аварию, пусть хоть ливневку прочистят, - написали местные жители. В подтверждение своих слов они опубликовали видео, на котором видно, что на снегу действительно образовался толстый слой льда и вода продолжает течь.

В администрации заверили, что в скором времени не только устранят порыв, но и уберут его последствия.

- На указанном участке произошли порывы трубы сетей АО "ОмскВодоканал". В настоящее время сотрудники находятся на месте, ситуация под контролем. Работы по устранению порыва должны быть проведены сотрудниками компании. После устранения порыва работы компания должна устранить последствия порыва, в том числе убрать лёд, образовавшийся на данном участке. В соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска, АО "ОмскВодоканал" также выполнит работы по восстановлению благоустройства, - отметили в администрации центрального района Омска.