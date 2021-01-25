«Маршруток нет, а на улице -39»: Омичи пожаловались на работу общественного транспорта в морозы

Омичи вынуждены идти несколько километров до остановок, где ходит больше транспорта. Фото: Омская губерния

В выходные дни в Омск пришли аномальные морозы. Как предсказывали синоптики по ощущениям температура опускалась ниже 40 градусов. Некоторым омичам все же приходилось выйти из дома, чтобы попасть на работу, но многие испытали с этим трудности. В соцсетях на работу общественного транспорта пожаловался один из жителей поселка Светлый. Он отметил, что и в обычное время уехать бывает трудно, а в выходные морозные дни это стало настоящим испытанием.

- Проживаю в п. Светлом. В стародавние времена ходил автобус и маршруток было море. Теперь ходит один маршрут 31н. Сегодня 24 января на улице -39. Маршруток нет. Люди замерзали и не могли уехать на работу. Такси мало того, что дороговато, так и ко всему не всегда сюда приезжает. Я и сам вечно на работу опаздываю, - написал омич.

Другие местные жители в комментариях тоже замечают проблему. Многие стали ходить до остановок, где ходит больше транспорта, но они находятся слишком далеко.

- Да, тяжело уехать, особенно утром в выходные. Помимо конечной остановки п. Светлый там ещё есть остановки, на которых ждут транспорт. Идти до остановок, где ходят много маршрутов, несколько километров. И дети тоже стоят, ждут, - отмечает в комментариях омичка.