На севере Омской области чуть не замер дальнобойщик

Фура застряла на дороге в Знаменское районе. Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области установились лютые морозы, которые смягчатся лишь через несколько дней.

А пока для тех, кто вынужден куда-то ехать в такие холода на машине, работа становится экстремальным испытанием.

Один из таких водителей попал в беду на практически безлюдной трассе в Знаменском районе. Грузовик дальнобойщика сломался прямо в пути. Спасать его пришлось гаишникам.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

– Водитель большегруза, 41-летний мужчина, пояснил, что во время движения произошло попадание воздуха в топливную систему, из-за чего дальнейшее движение автомобиля стало невозможным, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Автоинспекторы помогли в устранении неисправности, после чего водитель смог продолжить движение.