На пожаре в Омске погиб человек, вся пятиэтажка осталась без электричества

После пожара в морозы дом остался без электричества. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Пожар, закончившийся трагедией, случился в ночь на 24 января. В одной из квартир 5-этажного дома по ул. 10 лет Октября произошел пожар. Нескольких жильцов увезли в больницу, один человек погиб.

–По поручению прокурора Омской области Николая Студеникина на место происшествия выехал прокурор Центрального округа г. Омска Владимир Голубь с целью организации проверочных мероприятий и координации действий правоохранительных органов, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В рамках доследственной проверки устанавливаются причины пожара, а также обстоятельства, способствующие его возникновению. Также, с учетом крайне низкой температуры атмосферного воздуха, на контроле прокуратуры находится вопрос восстановления обеспечения здания электрической энергией.