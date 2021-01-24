В Омской области снова закрыли дороги в Казазстан

Дороги в Казахстан снова перекрыли.

В этом году, наверное, может быть установлен рекорд по количеству случаев закрытия дорог из Омской области в Казахстан. Все из-за аномальных морозов, которые с небольшими перерывами держатся в регионе уже почти месяц.

Об очередном закрытии дороги в соседнее государство предупреждает МЧС.

– 23 января, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области от оперативного дежурного Департамента по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан поступило сообщение, что с 18 часов 23 января в связи с ухудшением погодных условий – понижение температуры воздуха от -35 до -40 градусов – ограничено движение для всех видов транспорта на областных автодорогах Северо-Казахстанской области, – пговорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам отказаться от дальних поездок и путешествий.

Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу запас воды и чая в термосе. Не забудьте про спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в автомобиле.

В случае если поездку отложить не получается, и вы планируете продолжить движение в объезд закрытых автодорог, нужно тщательно проверьте исправность автомобиля и средств связи, иметь при себе запас топлива по сезону, а также горячее питье и теплые вещи.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101.