Стало известно, когда в Омске потеплеет до -3 градусов

Скоро потеплеет, самое время для зимних прогулок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резко континентальный климат продолжает испытывать омичей на прочность. В ближайшие несколько суток ожидаются аномальные даже для Сибири морозы. На севере региона прогнозируют до -43...-45 градусов.

По информации Обь-Иртышского УГМС, минувшей ночью самая низкая температура в -42,7 градуса зафиксирована в Тевризском районе, где недавно как раз были проблемы с отоплением.

Однако мерзнуть осталось недолго. Во вторник, 26 января, ночью еще сохранится мороз до -31 градуса. А днем внезапно потеплеет до минус 3. Все это будет сопровождаться снегопадом.

Так что метеозависимым людям и дорожникам остается только посочувствовать.