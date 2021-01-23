В Омской области пошла на спад заболеваемость коронавирусом

Ситуация с ковидом в регионе начала стабилизироваться. Фото: архив "КП"

Судя по данным на субботу, 23 января, заболеваемость коронавирусом в Омской области пошла на спад. Сейчас регион находится на 27-м месте по России, при том, что еще несколько дней назад был на 22-23 местах.

– За минувшие сутки подтверждено 219 новых случаев коронавируса, на 9 меньше, чем днем ранее. Суточное число выздоровевших, напротив, увеличилось: на 6 выписанных пациентов больше – 231 человек. 7 человек скончались. Область спустилась на три ступени и теперь занимает 27 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки, – сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.