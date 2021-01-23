В Омской области выявили самый большой в Сибири прирост заболеваемости коронавирусом

В Омской области самый большой в СФО прирост заболеваемости ковидом за неделю.
Фото: Архив "КП"
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал сводку за неделю по Сибирскому федеральному округу по состоянию на 22 января.
Самый значительный прирост заболеваемости отмечается в Омской области – здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 5% больше.
Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 4%, что составляет 11 115 человек.
Самый низкий прирост за неделю отмечен в Республике Тыва, где заболевших коронавирусом стало всего на 1% больше.
Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы:
- Красноярский край – 17%,
- Иркутская область – 15%,
- Алтайский край – 12%,
- Омская область – 11%,
- Новосибирская область – 10%,
- Остальные регионы 35% в совокупности.