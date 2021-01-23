В Омской области выявили самый большой в Сибири прирост заболеваемости коронавирусом

В Омской области самый большой в СФО прирост заболеваемости ковидом за неделю. Фото: Архив "КП"

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал сводку за неделю по Сибирскому федеральному округу по состоянию на 22 января.

Самый значительный прирост заболеваемости отмечается в Омской области – здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 5% больше.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 4%, что составляет 11 115 человек.

Самый низкий прирост за неделю отмечен в Республике Тыва, где заболевших коронавирусом стало всего на 1% больше.

Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы:

- Красноярский край – 17%,

- Иркутская область – 15%,

- Алтайский край – 12%,

- Омская область – 11%,

- Новосибирская область – 10%,

- Остальные регионы 35% в совокупности.