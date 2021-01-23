После драки на матче «Омских ястребов» хоккеиста увезли на скорой

После падения на лед хоккеист потерял сознание. Фото: скриншот видео («12 канал»)

ЧП закончился матч между «Омскими Ястребами» и «Кузнецкими Медведями», который проходивший в хоккейной академии «Авангард» в пятницу, 22 января.

Молодежная команда из Омска выигрывала с большим преимуществом – 4:1.Все могло бы завершиться на позитиве, но за две минуты до финальной сирены не выдержали нервы у капитана «Ястребов».

Тимофей Давыдов устроил драку с новокузнецким нападающим Демидом Паничкиным. После удара новокузнецкий хоккеист упал, ударился головой о лед и потерял сознание. Его увезли в больницу на скорой.

– Его оперативно доставили в Детскую городскую больницу № 3, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Сейчас им занимаются специалисты. Переломов нет. Пациент в сознании. У молодого человека черепно-мозговая травма, его осматривают нейрохирурги. Все необходимые силы, средства и медикаменты для лечения в больнице есть.

Тимофей Давыдов уже принёс извинения за случившееся.