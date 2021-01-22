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Общество

Омичи пожаловались на стихийную ярмарку на Левобережье

Власти провели проверку, но никого не поймали
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам советутют не покупать скоропортящиеся продукты на стихийных рынках.

Омичам советутют не покупать скоропортящиеся продукты на стихийных рынках.

Фото: Алексей ФОКИН

На проблему нелегальной торговли недалеко от Левобережного рынка пожаловались некоторые местные жители и легальные продавцы, которые торгуют по-соседству. Об этом они рассказали губернатору Александру Буркову в эфире программы "Диалог с губернатором".

После жалобы на стихийную ярмарку на рынок нагрянула проверка, но, как рассказывают очевидцы, никого там застать не удалось. Местных нелегальных торговцев как будто предупредили заранее и они разбежались. Если бы удалось кого-то поймать, то им грозил бы штраф от 1 до 2 тысяч при первом нарушении, и от 3 до 5 при повторном.

- Для всех незаконных торговцев есть альтернатива. Так, на территории рынков и торговых комплексов округа предусмотрено 260 торговых мест для производителей сельхозпродукции и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. На рынках и в торговых комплексах организована работа консультационных пунктов и постов контроля с участием общественных организаций по защите прав потребителей, оформлены информационные стенды, - отметил заместитель главы администрации Кировского округа Олег Веревкин.