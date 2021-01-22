Омичка стала обладателнице крупного кредита после переписки с родственницей

Расследованием занимается полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась омичка с заявлением о мошенничестве. Она рассказала о необычном способе получения денег злоумышленниками.

Выяснилось, что в соцсетях омичке написала, как она думала, дальняя родственница, которая долгое время не выходила на связь. Женщины поговорили о бытовых проблемах, потерпевшая рассказала о личной жизни. Расположив к себе омичку, мошенники попросили написать номер карты и трехзначный код с обратной стороны. Потерпевшая не стала выяснять подробности и написала данные. Через некоторое время баланс карты пополнился на 625 тысяч бублей. Родственница сообщила, что случайно перепутала номера карт и попросила вернуть деньги. Снова ничего не уточнив, омичка перевела деньги на указанный счет.

Как уточнили в пресс-службе полиции, поняла, что стала жертвой мошенничества омичка только тогда, когда ей пришло уведомление от банка о том, что она должна внести первый платеж по кредиту. Сейчас полицейские выясняют маршрут движения денежных средств.