«Стены в трещинах, а температура +6»: Омичи пожаловались на разваливающийся ФАП в Омской области

По стенам здания медпункта расходятся крупные трещины. Фото: скриншот из видео Фото: ВКонтакте

На проблемное состояние местного ФАПа обратили внимание жители деревни Яковлевка Горьковского района Омской области. Местный житель записал видео, на котором показал состояние здания в котором расположен медпункт, и поделился им в соцсетях.

- Как до сих пор стоит это здание, непонятно. Его даже аварийным можно назвать с трудом, как оно до сих пор не развалилось? В стенах и на потолке большие трещины. И в этих условиях медики принимают пациентов! В коридоре стоят дети, конечно в куртках. Температура в ФАПе всего 6 градусов, - написал обеспокоенный житель деревни.

При этом он отметил, что доктора в их деревне работают хорошие и в состоянии здания не виноваты. На видео действительно видно, что стены дома давно пошли трещинами, в некоторых местах отваливаются кирпичи, а деревянные части давно прогнили.