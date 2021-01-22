В Омской области за сутки коронавирусом заразились 228 человек

Распространение коронавируса начинает понемногу снижаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным медиков, в Омской области за сутки заразилось 228 жителей региона, 177 из них смогут получать лечение удаленно, а 51 пациента госпитализировали в ковидные отделения больниц. За все время наблюдений в области зафиксировали уже 35 527 заражений.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 235 человек. Это немного больше, чем заразилось. Такая тенденция сохраняется уже несколько дней. Всего с начала пандемии в Омской области победить ковид удалось 22 492 людям.

К сожалению, коронаирус продолжает уносить человеческие жизни, за сутки в Омское области зафиксировали 7 смертей. Всего с начала наблюдений в регионе погибли от ковида уже 1 039 человек.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 174, Тарский район – 17, Исилькульский, Нововаршавский районы – 6, Называевский район – 4, Оконешниковский, Таврический районы – 3, Калачинский, Муромцевский, Омский, Шербакульский районы – 2, Азовский, Кормиловский, Нижнеомский, Павлоградский, Русско-Полянский, Тюкалинский, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Также сегодня Омская область перешагнула порог в миллион деланных тестов на коронавирус. Сегодня точная цифра выданных результатов составила 1 000 751.