Омичи оказались в середине рейтинга трезвости

Национальный рейтинг трезвости был проведен с учетом нескольких критериев: число умерших от отравления алкоголем, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объём проданной алкогольной продукции в регионе, показатели незаконного оборота алкогольной продукции и другие. Самому благополучному с этой точки зрения региону было отдано первое место, а самому проблемному 85-е. Омская область по итогам 2020 года оказалась на 30 месте. Для сравнения - годом раньше она находилась на 34-м. Среди наших ближайших соседей по федеральному округу самый хороший результат показала Новосибирская области, заняв 21 место, а худший Республика Алтай, оказавшись на 76 месте. По мнение экспертов этот рейтинг характеризует качество «антиалкогольной» кампании, проводящейся в регионах России.