Новый кадетский корпус в Омске планируют достроить уже к 1 сентября

Новое здание планируют сдать в рок. Фото: Google Карты

Недавно омичи уже начинали интересоваться возможностью для детей поступить в кадетский корпус в этом году. Тогда точной информации в администрации учебного заведения не дали и посоветовали дождаться официального приказа о наборе весной. Сейчас на официальном сайте указано, что набор возобновят только в следующем году и увеличат количество мест.

- В этом году набор воспитанников в Омский кадетский корпус будет временно приостановлен. В следующем году воспитанники, проходившие обучение в Кемерово и Севастополе, вернутся в Омск, а набор кадет будет произведен сразу в 5,6,7 классы с размещением на фондах новой современной инфраструктуры. Минобороны России планирует завершить масштабную реконструкцию и обновление Омского кадетского военного корпуса к 1 сентября 2021 года, - сообщается на сайте Омского кадетского корпуса.

Один из депутатов госдумы Олег Смолин, который является членом попечительского совета кадетского корпуса, в своей официальной группе отметил, что сдача первой очереди планируется на 25 августа 2021 года, а второй, в которую входит строительство бассейна и катка, назначили на 25 декабря 2021 года.