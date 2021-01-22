Омичи получили 27 миллионов пенсии за умерших родственников

Чтобы получить пенсию погибшего родственника у омичей есть 6 месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омичи могут получить накопительную часть пенсии за умерших родственников. Этим правом в прошлом году воспользовались более 900 человек, а общая сумма выплат составила 27 миллионов рублей. В среднем люди поучали по 30 тысяч рублей.

Не многие омичи пользуются правом получить накопительную часть пенсии своих умерших родственников. Она складывается из части пенсионных отчислений, которые платит работодатель, туда же отправляются и добровольные взносы, которые человек может делать на протяжении всей жизни, и маткапитал, если родители решат направить его на пенсию матери. Если человек погибает до выхода на пенсию и выплаты ее накопительной части, то ближайшие родственники имеют право получить эти деньги. Для этого нужно только обратиться с соответствующим заявлением в пенсионный фонд в течение полугода с момента смерти родственника.

- Гражданин, у которого формируется накопительная пенсия, может заранее определить правопреемников, подав заявление. Если оно не было подано, правопреемниками могут стать дети, супруги и родители (усыновители). В случае их отсутствия – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки, - отмечают в ПФР по Омской области.

Также в ведомстве подчеркнули, что получить ту часть, которая прибавилась за счет материнского капитала смогут только супруги и дети.