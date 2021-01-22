Медики скорой в Омске получают по 1000 вызовов в сутки

Количество вызовов скорой возвращается к среднему показателю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в омском минздраве сообщили, что из-за праздников и резких перепадов погоды, которые до сих пор не прекращаются, горожане стали чаще вызывать скорую помощь. Сейчас, когда после праздников прошло две недели все относительно нормализовалось. Медики отмечают, что количество вызовов в сутки снизилось.

- В среднем омичи обращаются на «03» до 990 раз в сутки, при этом время доезда на экстренные случаи составляет около 20 минут, на неотложные – 45, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также по последним данным немного начинают снижаться и темпы заражения коронавирусом. Впервые за несколько недель, во время которых ежедневный прирост заболевших оставался в районе 250 человек, этот показатель стал понемногу снижаться.