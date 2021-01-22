В Омске на парковке возле дома в Нефтяниках загорелась машина

У иномарки загорелся двигатель. Фото: ВКонтакте

В соцсетях обеспокоенный омич сообщил о том, что во дворе его дома горить автомобиль. Мужчина услышал, как утром кто-то из соседей пытался прогреть автомобиль, поэтому и выглянул в окно, но увидел там тревожную картину: чужой автомобиль серьезно загорелся.

- Мужчина пытался завести автомобиль, но что-то пошло не так, после чего он немного отогнал ее от других машин и принялся тушить снегом, но ничего не помогло, - рассказывает автор поста.

В пресс-службе МЫС уточнили, что возгорание автомобиля произошло во дворе одного из домой на улице Энтузиастов, неподалеку от гипермаркета Окей. Огонь не успел полностью захватить автомобиль, горел только двигатель. Полностью ликвидировать пожар удалось к 8:23. На месте работали 10 спасателей и 2 пожарные машины.