В Омске таксист напал на пассажира и ограбил его

Таксист обобрал бесчувственного пассажира и оставил его на улице. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске будут судить водителя такси, который ради наживы напал на пассажира.

По сообщениям прокуратуры все произошло еще в феврале 2020. Тогда таксист, приехавший в Омск на заработки из Узбекистана, заметил на улице одинокого прохожего. Мужчине показалось, что омич может иметь при себе ценности или деньги. Водитель предложил мужчине подвезти его до дома, на что потерпевший согласился. До места назначения добрались без происшествий, но инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Тюленина, где и проживает потерпевший. Мужчина вышел из такси, расплатившись с водителем и уже подходил к подъезду, когда таксист напал на него со спины. От удара омич не удержал равновесие и потерял сознание, сильно ударившись головой о дверь. Таксист забрал ценные вещи и уехал.

- Своими действиями нападавший причинил потерпевшему телесные повреждения, а также психическое расстройство, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью, а также похитил денежные средства и имущество на общую сумму 38 тыс. рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Дело уже направили для рассмотрения в Первомайский районный суд. Свою вину в совершении преступления таксист так и не признал.