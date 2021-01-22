Омич пролетел на красный и сбил женщину на пешеходном переходе

В причинах случившегося разбираются в ГИБДД. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне на одной из центральных магистралей Омска произошло серьезное ДТП.

Как уточняют в пресс-службе Госавтоинспекции, сообщение об аварии поступило около 19:40. На месте выяснилось, что 19-летний водитель "КИА" ехал по улице Богдана Хмельницкого и на регулируемом пешеходном переходе у парка 30-летия ВЛКСМ не пропустил пешеходов. Он вылетел на "зебру" на красный свет и сбил переходившую дорогу женщину. Он удара даже разбилось лобовое стекло.

Пострадавшую доставили в больницу, ее личность сейчас выясняют следователи. Окончательные причины и обстоятельства произошедшего будут известны после проведения проверки.