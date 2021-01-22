Мэр Фадина считает, что коммунальщики хорошо убирали улицы Омска в снегопады

Оксана Фадина признала нехватку дорожной техники. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В эфире программы "Диалог с губернатором" жители пожаловались на плохую уборку улиц от снега. По мнению некоторых горожан, на омских дорогах после осадков каша и колея. Ситуацию прокомментировала мэр города Оксана Фадина. По ее мнению, с последствиями снегопадов наши дорожники справились. Тем не менее, мэр признала нехватку спецтехники для уборки улиц.

- Я считаю, что мы оперативно справились со снегом. Проблема была, но она сложилась 11 и 12 января, образовалась наледь. Потребовался длительный период, чтобы её побороть, - сказала губернатора мэр Оксана Фадина. - Выпали осадки за ночь, такие, какие обычно выпадают за 10 дней. Мы далеки от того количества техники, которая нужна при такой нагрузке. Плюс ситуация осложнилась наледью. Но наша техника вышла, и сегодня такой проблемной ситуации нет. Проблема была 11 и 12 января, помимо снегопада там было и понижение температуры.