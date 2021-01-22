Бурков назвал причину, по которой в квартирах омичей было холодно

Сибиряки жаловались: батареи совсем не грели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На прошлой неделе жители Московки массово жаловались на холод в своих квартирах. По словам омичей, батареи в их квартирах почти не грели. А на улице стояли 30-градусные морозы. Социальные сети были завалены возмущениями сибиряков. В эфире программы "Диалог с губернатором" Александр Бурков назвал причину:

- На Московке была авария, но её устранили. Однако боялись давать высокое давление, поэтому было не очень тепло в квартирах. Основная проблема – износ сетей и боязнь прорывов. Температурный режим поднимали плавно, поэтому люди и имели низкую температуру в своих квартирах, - признался губернатор. - Были сбои в работе управляющих компаний, ресурсно-снабжающих организацией. Пробуксовки были.

По словам Александра Буркова, сейчас в ситуации со сбоем в отоплении на Московке разбирается прокуратура.