Извращенца из Омской области, напавшего на 10-летнюю девочку прямо в школе, отправили в СИЗО

Николая Г. обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

Сегодня, 21 января, в Большереченском райсуде определяли меру пресечения для 24-летнего местного жителя. Напомним, Николай Г. подкараулил 10-летнюю девочку и напал на школьницу прямо посреди дня в школе. Он зажал ее между дверей на выходе из учебного заведения и полез под юбку.

На крики ребенка прибежали взрослые и спугнули педофила. Его задержали. Как выяснилось, это не первый случай домогательств с его стороны. Ранее молодой человек уже был судим за ограбление пенсионерки. Совершая преступление Николай хватал пожилую женщину за ягодицы.

Одна из знакомых сельчанина рассказала «Комсомолке», что извращенец пытался совершить насильственные действия сексуального характера с ней и ее подругой, когда они были подростками. Но угрожал девочкам ножом, но они смогли отбиться и забежать в школу.

Как рассказали в пресс-службе областного СУ СК, Николая Г. решением суда арестовали на два месяца. Если для расследования его уголовного дела потребуется больше времени, срок заключения под стражей могут продлить.