«Угрожали, что наступят на горло и задушат меня»: Омская школьница рассказала, как ее избили из-за мальчика

После случившегося девочке еще год надо будет носить специальный корсет и, возможно, придется отказаться от спорта.

Напомним, ЧП случилось 29 ноября в районе ДК «Звездный» в городке Нефтяников. На семиклассницу напали три девочек и без разговоров начали ее избивать. До этого она неделю ей слали угрозы, из-за конфликта с мальчиком одной из нападавших.

Сообщения с угрозами от брата одной из офниц продолжали поступать уже после избиения.

– Пинали в живот, потом одна встала мне на грудь, чтобы я не могла вздохнуть, – вспоминает Кристина. – Катя при этом говорила: «Ты моего парня обидела, проси прощения!», Ира все снимала на видео. Я извинялась, но это не помогало, они продолжали меня бить и унижать. Потом стали угрожать, что наступят на горло и задушат меня. Я была просто в панике.

Из всех взрослых, ставших очевидцами избиения, откликнулся только проезжавший мимо мужчина. Он выскочил из машины и разогнал шайку.

После случившегося Кристина еще долгое время будет вынуждена ходить в специальном корсете. Из-за травмы ее мучают страшные головные боли. Приступы мигрени настолько сильные, что девочку даже рвет во время них. Сможет ли она когда-нибудь снова заниматься танцами, которыми практически жила, теперь не знает никто.

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Поражающая своей жестокостью история произошла в омских Нефтяниках в конце 2020 года. Героями ее стали местные школьники. В соцсетях обеспокоенная мать рассказала, что 29 ноября около 17 часов ее дочь возвращалась домой, но на улице 22 Апреля ее подкараулили три девочки и жестоко избили. (Далее...)