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«Угрожали, что наступят на горло и задушат меня»: Омская школьница рассказала, как ее избили из-за мальчика

После нападения у девочки диагностировали перелом позвоночника в четырех местах и тяжелую черепно-мозговую травму
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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После случившегося девочке еще год надо будет носить специальный корсет и, возможно, придется отказаться от спорта.

После случившегося девочке еще год надо будет носить специальный корсет и, возможно, придется отказаться от спорта.

Напомним, ЧП случилось 29 ноября в районе ДК «Звездный» в городке Нефтяников. На семиклассницу напали три девочек и без разговоров начали ее избивать. До этого она неделю ей слали угрозы, из-за конфликта с мальчиком одной из нападавших.

Сообщения с угрозами от брата одной из офниц продолжали поступать уже после избиения.

Сообщения с угрозами от брата одной из офниц продолжали поступать уже после избиения.

– Пинали в живот, потом одна встала мне на грудь, чтобы я не могла вздохнуть, – вспоминает Кристина. – Катя при этом говорила: «Ты моего парня обидела, проси прощения!», Ира все снимала на видео. Я извинялась, но это не помогало, они продолжали меня бить и унижать. Потом стали угрожать, что наступят на горло и задушат меня. Я была просто в панике.

Из всех взрослых, ставших очевидцами избиения, откликнулся только проезжавший мимо мужчина. Он выскочил из машины и разогнал шайку.

После случившегося Кристина еще долгое время будет вынуждена ходить в специальном корсете. Из-за травмы ее мучают страшные головные боли. Приступы мигрени настолько сильные, что девочку даже рвет во время них. Сможет ли она когда-нибудь снова заниматься танцами, которыми практически жила, теперь не знает никто.

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Поражающая своей жестокостью история произошла в омских Нефтяниках в конце 2020 года. Героями ее стали местные школьники. В соцсетях обеспокоенная мать рассказала, что 29 ноября около 17 часов ее дочь возвращалась домой, но на улице 22 Апреля ее подкараулили три девочки и жестоко избили. (Далее...)

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