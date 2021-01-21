В Омской области за один вечер заразились бешенством трое разных животных

Все животные погибли от бешенства. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Омской области выявили новый очаг бешенства. На этот раз его обнаружили в деревне Моисевка Муромцевского района Омской области.

Во двор одного из домов залезла дикая лиса, которая покусала собаку. Дикого зверя хозяин застрелил уже после. За это время собака успела укусить и корову. Оказалось, что лисица была переносчиком бешенства. Собака и корова пали с характерными признаками после укусов.

Окончательно подозрения хозяина животных подтвердила экспертиза ветлаборатории. Сейчас на территории деревни ввели карантин, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора. На территории деревни действуют все стандартные ограничительные меры при бешенстве.

За 2020 год в Омской области было выявлено 16 случаев бешенства в 12 районах. Его находили у собак, лис, коров, кошек и енотовидной собаки.