В Омске таинственно исчезла мать двоих детей

Девушка ушла по делам и не вернулась домой. Фото: ВКонтакте

В соцсетях обеспокоенные родственники разместили пост о том, что уже довольно долго пытаются найти 27-летнюю омичку Анжелу Глизденскую (Швецову) . По данным родственников она пропала 15 января, вышла из дома на улице 24 северная и больше не вернулась.

Как рассказали родственники, Анжела собиралась в район железнодорожного вокзала. Домой в тот день после запланированной встречи она так и не вернулась. У девушки остались две дочери, одна из которых живет с бабушкой в Сочи, а вторая в Омске с бывшим мужем, рассказали родственники СМИ.

Девушка уехала в зеленой куртке и очках. Фото: ВКонтакте

В полиции подтвердили, что родные действительно подали заявление о пропаже Анжелы от бывшего мужа. Сейчас проходят поисковые мероприятия.

В момент ухода девушка была одета в черную шапку длинную зеленую куртку, черные штаны и красную олимпийку, на руках были розовые перчатки, также она надела очки в роговой оправе. Всех, кто видел ее или знает о возможном месте нахождения просят сообщить в полицию.