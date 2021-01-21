В страшном ДТП на Левом берегу Омска погибла 18-летняя девушка-водитель

Водитель легковушки не справилась с управлением, и авто вылетело на встречную полосу. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Авария с трагическим исходом произошла сегодня, 21 января, примерно в 13.15 на улице Лукашевича. 18-летняя девушка, сидевшая за рулем «Хендай Солярис» и ехавшая в сторону проспекта Мира, не справилась с управлением. В результате авто вынесло на встречную полосу, где его протаранила грузовая «газель» под управлением 40-летнего мужчины.

От удара легковушку сильно смяло. Спасти девушку, находившуюся внутри, спасти не удалось, они умерла на месте еще до приезда скорой.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.