В Омской области за сутки коронавирусом заразились 229 человек

Прирост числа зараженных начинает снижаться. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области по последним данным минздрава за последние сутки выявили 229 новых случаев заражения. 182 человека смогли остаться на амбулаторном лечении, а 47 пришлось госпитализировать с более тяжелыми симптомами. Всего с начала пандемии в Омской области выявили 35 299 заражений ковидом.

Вылечиться же за день удалось 240 омичам. За все время наблюдений в регионе с вирусом справились уже 22 257 человек.

К несчастью, вирус продолжает уносить жизни людей. За сутки омские медики констатировали 9 смертей. Общее количество погибших составило 1 032 человека.

- Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 182, Большеречинский район – 7, Омский район – 6, Азовский, Калачинский районы – 4, Москаленский, Нововаршавский, Одесский, Тарский районы – 3, Колосовский, Муромцевский, Называевский, Павлоградский, Тюкалинский районы – 2, Исилькульский, Саргатский, Таврический, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.