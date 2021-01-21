Омичка пыталась купить билеты в Москву, но вместо этого взяла кредит

Омичка неожиданно оформила на себя кредит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась омичка, неожиданно обнаружившая, что стала обладательницей кредита. Женщина даже не сразу поняла, как именно это произошло.

В конце декабря 36-летняя омичка пыталась купить билеты в Москва, чтобы попасть на курс по фейспластике. Она просмотрела несколько сайтов с авиабилетами в интернете и, выбрав самый выгодный, решилась на покупку. Женщина ввела необходимые данные, но билеты купить не удалось. Банк сообщил о неудачной транзакции. Позже в личном кабинете женщина обнаружила, что стала обладательницей кредита на 64 тысячи рублей, а денег на счет ей не поступало.

Сейчас в полиции проводят проверку. Уже удалось установить, что омичка попала на сайт-клон официальной страницы авиаперевозчика. Следователи выясняют путь движения денег со счета женщины. уточнили в пресс-службе полиции.