Омская Школа социального предпринимательства зайдет в Крым, на Камчатку и в другие регионы России

Омская школа социального предпринимательства – своеобразный бренд Омской области - широко известна за пределами нашего региона. Образовательная программа ЦИСС более шести лет назад была рекомендована Агентством стратегических инициатив под председательством Президента Ра В.В. Путина к распространению в других субъектах федерации, и к настоящему времени по омской методике обучено более 1 тыс. человек в 25 регионах страны. На форуме социальных предпринимателей и лидеров гражданских инициатив «Люди дела-2020» представители ЦИССов из Крыма и Петропавловска-Камчатского договорились с Омским центром социальных инноваций по обучению социальных предпринимателей и подготовке тренеров.

- В ближайшее время мы объявим набор на программу подготовки тренеров по социальному предпринимательству по заявкам наших иногородних партнеров, и по итогам конкурса мотивационных писем и резюме определим количество слушателей. Занятия для крымчан будут проводиться в дистанционно-очном формате. А представители Камчатки будут приезжать на сессии Школы тренеров в Омск. Защита проектов иногородних слушателей и вручение удостоверений пройдет в октябре на юбилейном Х форуме ИННОСИБ. Кроме того, мы разрабатываем программы дистанционного обучения социальных предпринимателей, чтобы подключить и другие регионы страны,- сообщила руководитель Омского Центра инноваций социальной сферы, член Общественной палаты России Ирина Сербина.

Накануне на совещании с тренерским составом ЦИСС, сформированном из руководителей успешных социальных организаций и резидентов Омского социального кластера, был представлен график проведения образовательных программ по подготовке социальных предпринимателей и лидеров гражданских инициатив, где в центре внимания – интересы развития муниципальных территорий нашего региона.

С февраля стартует 47-й по счету набор в Школу социального предпринимательства (ШСП) Омского ЦИСС, обучение начнется с 13 февраля. За год планируется организовать 5 наборов, обучить не менее 80 человек, желающих заняться собственным делом и внедрить новые социальные услуги. Занятия в ШСП проводятся по выходным в течение пяти сессий и включают не только теорию, но и консультации тренеров, стажировку на площадках «якорных» организаций Омского социального кластера, встречи с менторами – представителями власти и бизнеса, которые окажут содействие в проработке и продвижении лучших социально-предпринимательских проектов.

Школа социального предпринимательства свой первый набор объявила в декабре 2011-го, и нынешний год для нее – юбилейный. К настоящему времени свидетельства об окончании ШСП получили более 1380 жителей Омской области, которые реализовали свыше 850 социально-предпринимательских проектов и создали порядка 530 рабочих мест.

В Школе социальных инноваций (ШСИ) в марте начнется обучение руководителей НКО, общественных активистов, представителей бюджетных организаций и органов местного самоуправления. Они получат навыки социального проектирования и реализации общественно-полезных инициатив, способствующих повышению качества жизни, деловой и гражданской активности населения. Планируется организовать четыре набора по три сессии каждый, обучить не менее 100 человек, которые будут разрабатывать конкурентные проекты, способные привлекать субсидии и гранты по итогам отборочных конкурсов.

В 2021 году Президентский грант получил проект Омского Центра инноваций социальной сферы «От гражданской активности к социальным изменениям», который предусматривает не только очное, но и дистанционное обучение активистов с помощью социального канала ЦИСС ЛАЙФ 55. В организации занятий примут участие 18 муниципальных ресурсных центров для НКО, созданные ЦИСС в рамках проектов при поддержке Фонда Президентских грантов. В прошлом году в ШСИ прошли обучение 101 человек, которые разработали более 80 социальных проектов.

Кроме того, будут организованы курсы повышения квалификации для руководителей муниципальных ресурсных центров и тренеров Омского ЦИСС и выездные просветительские семинары в сельских районах.