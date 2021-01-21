В Омске изменили работу светофора на улицах Кирова и Новокирпичной

Время работы светофора изменили.

В омском дептрансе продолжают регулировать работу светофоров на загруженных перекрестках. Изменения в работе коснулись светофора на пересечении Новокирпичной, 6-ой Станционной и Машиностроительной улиц.

- Мониторинг дорожных условий, проведенный в утренние часы пик показал, что заторовые ситуации на пересечении улиц Кирова и Барабинской значительно сократились. Но хочу отметить, что работа в данном направлении будет продолжена: весной на пересечении улиц Б. Хмельницкого и 3-й Транспортной запланировано запрещение поворота налево при движении со стороны улицы Кирова с организацией разворота через улицу 2-ю Транспортную. Это позволит обеспечить пропуск транспортных средств прямо в центр города с трех полос движения, - отметил и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Для работы светофора разработали четыре режима: утренний, дневной, вечерний и ночной. В скором времени планируют скорректировать работу светофора на улице Б. Хмельницкого и Лизы Чайкиной.