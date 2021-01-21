Омская область вошла в ТОП-5 с самой высокой степенью очистки на предприятиях

В ходе исследования была определена степень работы промышленных фильтров в регионах РФ. Учитывался объем сгенерированных и обезвреженных предприятиями загрязняющих веществ, а также общее количество выброшенных в атмосферу вредных веществ. Омская область вошла в ТОП-5 лучших регионов РФ с самой высокой степенью очистки на предприятиях. По данным «ФинЭкспертизы» промышленниками было обезврежено 91,5% от общего объема сгенерированных ими вредных веществ – это приблизительно 1,6 млн тонн из 1,8 млн тонн. В то время как целом по стране системы очистки воздуха на российских предприятиях улавливают около 75% генерируемых вредных выбросов. Кстати, в 38 субъектах страны системы очистки воздуха на предприятиях отсеивают менее половины выбросов в атмосферу, в 21 регионе – меньше трети вредных веществ. Есть и такие регионы, где, согласно данным самих предприятий, промышленность фактически работает без фильтров.