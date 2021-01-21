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Мэрия решила, что делать с объектами от которых отказался тюменский подрядчик

Власти пока не планируют проводить новый аукцион
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Взяться за работу предложат другим участникам торгов.

Взяться за работу предложат другим участникам торгов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске подрядчик оказался не в состоянии выполнить работы по благоустройству нескольких объектов. На сайте госзакупок появилась информация о том, что фирма уклоняется от исполнения контрактов. В мэрии рассказали, как намерены поступить дальше.

- Администрация города Омска в лице заказчика организации конкурсных процедур - БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» признала потенциального подрячика ООО "Стройсервис2 - уклонившимся от надлежащего заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству 6 общественных территорий (бульвар А.Веретено, скверы 1-й Красной звезды и "Рубиновая мечта", ДК "Звездный", ПКиО "Советский" и ул. Бударина). Подрядчик не предоставил требуемое обеспечение исполнения контрактов, отвечающее нормам действующего законодательства. В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" N 44-ФЗ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" предложило заключить контракты на выполнение работ вторым участникам закупок, - рассказали в "Управление дорожного хозяйства и благоустройства"