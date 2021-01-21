На Омск надвигаются 40-градусные морозы

В выходные в Омске будет аномально холодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало 2021 года не балует омичей теплыми деньками. Все новогодние каникулы температура держалась около -30 градусов, потом немого потеплело, но в регион снова вернулись морозы.

Сейчас в Омске немного потеплело, но комфортная температура не задержатся надолго, синоптики предупреждают, что в выходные может похолодать до -40.

По данным Обь-Иртышского УГМС холодать начнет уже завтра. Днем столбик термометра опустится до -25, а ночью до -30. Тенденция к похолоданию сохранится и в выходные, но самым холодным станет воскресенье. В этот день ночью синоптики обещают похолодание до -41 градуса ночью, а при прояснениях -47, в дневные часы потеплеет до -30...-35 градусов.

Потепление по прогнозам синоптиков начнется со вторника на следующей неделе. Тогда же в Омск придут и снегопады.