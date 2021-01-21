В Омске ищут бизнесмена, создавшего сеть фирм-однодневок

Реального владельца фирм сейчас ищут. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Ленинского района в Омске обнаружила 5 разных фирм, зарегистрированных на одно и тоже лицо.

Подозрения у следователей вызвал тот факт, что все они появились за короткий промежуток времени с августа по октябрь 2019 года и с тех пор не проявляли никакой активности: не заключали договоры, не вели финансово-хозяйственную деятельность, даже по месту регистрации их никогда не было.

Женщина, которая по документам являлась их владельцем и директором в беседе призналась, что является номинальным владельцем, а по факту никакого отношения в фирмам не имеет. Сейчас по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело. Реального владельца фирм-однодневок разыскивают, уточнили в пресс-службе прокуратуры.