Буйный пациент чуть не навредил медикам скорой в Омске

Пьяный омич чуть не избил медиков скорой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна бригада медиков скорой помощи чуть не пострадала во время оказания помощи буйному пациенту. Накануне вечером обеспокоенные прохожие заметила на остановке мужчину без сознания. Они и вызвали скорую.

Когда медики приехали на вызов, то сразу же стали грузить омича на носилки, чтобы доставить в больницу, но он пришел в себя. Оказалось, мужчина был пьян и не хотел иметь дело с медиками. Он начал вырываться и размахивать руками. Утихомирить его своими силами не получилось, поэтому медики приняли решение вызвать Росгвардию.

Когда сотрудники ведомства приехали, омич успокоился и притих. Росгвардейцы сопроводили медиков до больницы, чтобы избежать дальнейших происшествий, уточнили в пресс-службе Росгвардии.