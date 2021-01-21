В Омске на Левобережье изменят схему движения нескольких маршруток

В Омске три маршрута снова пустят по новой дороге на Левом берегу. Фото: Омская губерния

Скоро в Омске по-новому будут ходить несколько популярных среди омичей, а особенно у жителей Левобережья маршруток. Речь идет о маршрутках №307, 410, а также о 78 автобусе.

На прошлой неделе власти уже пытались внести изменения в эти маршруты, но омичи их не оценили. Новые схемы движения оказались не удобными для горожан, поэтому в мэрии решили оставить все как есть. Сейчас их попробуют изменить снова. Изменения вступят в силу с 23 января 2021 года, уже со следующего понедельника.

В администрации рассказали, что маршрут № 307 теперь будет ходить на Левый берег через мост 60-летия ВЛКСМ, а после свернет на улицу Лукашевича и пойдет по новой дороге до микрорайона Тополиный.

410 маршрутка на Левом берегу будет ходить по улицам 70 лет Октября, бульвар Архитекторов, по новой дороге, потом остановится у OBI и доедет до автовокзала.

Изменения в движении автобусов на 78 маршруте также коснуться только Левого берега. Там автобусы будут ходить по улице Перелета, по новой дороге до 3-й Островской, по 3-й Енисейской а после через мост 60-летия Победы.

- Для определения востребованных жителями левобережья направлений, наши специалисты встречались с представителями КТОС левобережных микрорайонов, а также постарались учесть все обращения пассажиров перед принятием окончательного решения по изменению схем маршрутов, - отметил заместитель директора профильного департамента Игорь Кожухов.